Des données d'utilisateurs de l'entreprise de tests génétiques 23andMe piratées

Des pirates ont pu accéder à des comptes de 23andMe (tests ADN) d'utilisateurs ayant réutilisé le même mot de passe que sur d'autres services. Pire encore, ils auraient récupéré des données d'autres clients via une fonction « DNA relatives ». L'occasion de rappeler les risques en cas de fuite et la législation sur le sujet en Europe et en France.