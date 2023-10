Google fait sa rentrée : Pixel 8 (Pro), Pixel Watch 2, Android 14 disponible et Wear OS 4 terminé

Comme toujours en cette saison, Google vient de dévoiler une série de nouveautés matérielles et autres. En première ligne, le Pixel 8, dont la puissance augmente et l’écran s’améliore, mais dont le prix est en hausse. Android 14 et Wear OS 4 sont également terminés et « disponibles ».

Pixel 8 et 8 Pro : de la puissance, un écran plat et des prix en hausse

Le Pixel 8 est le nouveau représentant des téléphones Google. En son sein, la pièce de résistance est le Tensor G3, nouveau SoC pour lequel l’entreprise n’hésite pas à parler de « bond technologique ». La nouvelle puce promet évidemment de meilleures performances, tout particulièrement dans les tâches liées à l’intelligence artificielle, ainsi qu’une meilleure efficacité. Google ne dit par contre pas un mot sur une éventuelle prise en charge du ray tracing.

Les nouveautés dépendent du modèle retenu, puisque le téléphone se décline également en version Pro. Pour le modèle standard, on trouve un SoC épaulé par 8 Go de mémoire et par 128 ou 256 Go de stockage. L’écran Actua 6.2 pouces, jusqu’alors légèrement incurvé, est désormais plat. Il grimpe jusqu’à 120 Hz et sa luminosité passe de 1 400 à 2 000 nits. Le Wi-Fi 7 est même de la partie. La batterie, elle, est de 4 485 mAh. Le protocole Qi2 de recharge sans fil n’est pas géré, dommage.