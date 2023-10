Orange propose sa Livebox 7 avec son forfait Max Fibre : débits et tarifs en hausse, remise en baisse

On retrouve donc une prise pour la fibre, un port USB 3.x, un connecteur pour l’alimentation, deux ports RJ11 pour les lignes téléphoniques, des boutons Power, Reset et Service, quatre ports réseau Gigabit ainsi qu’un port à 10 Gb/s, au lieu de 2,5 Gb/s sur la Livebox 6.

Pour le reste, la Livebox 7 ressemble comme deux gouttes d’eau à la Livebox 6, avec son format compact et son enveloppe en tissu. Sur les photos, on peut d’ailleurs voir que la connectique à l’arrière reprend exactement la même disposition que celle de la Livebox 6.

Alors que Free tease une nouvelle Freebox haut de gamme qui devrait arriver avant la fin de l’année, Orange vient d’annoncer officiellement sa nouvelle Livebox 7. Elle arrive un an et demi après la Livebox 6, avec assez peu de changements. La principale nouveauté est sans aucun doute le passage à un port Ethernet à 10 Gb/s, contre 2,5 Gb/s auparavant.

La nouvelle Livebox 7 est réservée aux clients Fibre Max, le forfait le plus haut de gamme et le plus cher de l’opérateur… qui prend une hausse de 2 euros par mois pour l’occasion. Il faut en effet débourser 39,99 euros par mois pendant six mois, puis 57,99 euros, avec un engagement de 12 mois.

Auparavant, la réduction était accordée pendant un an, mais elle prend désormais fin au bout de six mois seulement. Notez que cette baisse des promotions concerne toutes les offres Livebox d’Orange fibre (les abonnements xDSL ont toujours droit à un an de remise), comme vous pouvez le voir sur la photo de famille ci-dessous :

Ce forfait a aussi droit à des changements. Tout d’abord, le débit descendant passe de 2 à 5 Gb/s, contre 1 Gb/s en upload au lieu de 800 Mb/s auparavant. Mais attention, tout le monde ne peut pas encore en profiter : le « déploiement est en cours » précise l’opérateur. Si vous n’êtes pas éligibles, alors le débit sera limité à 2 Gb/s et 800 Mb/s, comme c’était le cas sur la précédente formule de Fibre Max.

On retrouve évidemment les trois répéteurs Wi-Fi 6 (toujours pas en 6E) à 10 euros chacun, l’option Replay Max, l’Airbox 20 Go à 10 euros… Des options qui étaient déjà présentes précédemment, aucun changement sur ces points. Signalons par contre l’apparition d’une option Stop Pub (gratuite, sur demande) pour filtrer « les appels de démarchage ou malveillants ». Tous les détails de cet abonnement se trouvent par là.

Enfin, Orange affirme que sa « Livebox 7 a été conçue de manière à être facilement réparable, avec une coque 100 % recyclée et recyclable et offre la possibilité de paramétrer un mode veille permettant de réduire la consommation énergétique ». Sans surprise, ce sont exactement les mêmes promesses qu'avec la Livebox 6 en avril de l’année dernière.

Livebox Up passe à la Livebox 6 et fait « up » sur les débits

Livebox Up passe de son côté de la Livebox 5 à la 6, avec les conséquences que cela implique sur les débits : jusqu’à 2 Gb/s en download (au lieu de 2 Gb/s partagés, c’est-à-dire 2x 1 Gb/s avec la Livebox 5) et Wi-Fi 6E sont désormais au programme, tandis que l’upload reste à 600 Mb/s.

Là encore, le tarif augmente, mais d’un euro par mois seulement. Il faut dorénavant débourser 33,99 euros par mois pendant six mois, puis 51.99 euros par mois. Comme c’était déjà le cas, Livebox Up se contente d’un seul répéteur Wi-Fi 6 à 10 euros.

Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, pour les pros seulement

Sur son réseau, Orange exploite la technologie XGS-PON (Ten (X) Gigabits Symetric Passive Optical Network), également utilisé par SFR. Free a de son côté décidé d’utiliser une autre technologie : le 10G-Epon. Pour en savoir plus sur les différences entre les deux, on ne peut que vous conseiller ce topic de LaFibre.info et cette présentation du spécialiste des réseaux Viven Guéant. Une différence importante : le XGS-PON permet des débits montant plus élevé que le 10G-Epon. Free par exemple limite à 700 Mb/s sur Delta, quand Orange grimpe à 1 Gb/s pour le grand public… et même plus pour les pros.

En effet, sur Livebox Pro Max, Orange propose jusqu’à 8 Gb/s dans le sens de la descente et 2 Gb/s pour le sens inverse. Si le débit est comparable en download à l’offre Free Pro (7Gb/s), Orange marque largement le pas sur son concurrent en ’upload avec un débit théorique deux fois plus élevé.

Livebox Pro Fibre est proposée à partir de 48 euros HT par mois pendant 12 mois, puis 55 euros HT par mois. Tous les détails se trouvent sur cette page.