InWin lance son ModFree, « le premier boîtier entièrement modulaire »

InWin avait déjà présenté son boîtier au début de l’année, lors du CES de Las Vegas. Cette fois, il se lance dans le grand bain et on peut le commander dès 199,99 euros. Comme son nom l’indique, il se destine principalement aux amateurs de « mods » qui souhaitent personnaliser leur ordinateur.

Afin de proposer une conception entièrement modulaire, InWin est partie d’une base carrée pour le châssis central, c’est-à-dire celui de la carte mère (baptisé Mod I). L’emplacement pour l’alimentation (Mod II) peut s’installer de manière classique sur le dessous de Mod I, mais aussi sur le dessus ou devant. Il n’est pas possible de le placer à l’arrière, puisqu’on y retrouve déjà la connectique de la carte mère.

On retrouve également des classiques filtres anti-poussière que l’on peut enlever pour les nettoyer. Enfin, trois ventilateurs ARGB (RGB adressable) Jupiter AJ140 de 140 mm sont préinstallés dans le boitier, avec un hub PWM pour contrôler jusqu’à huit ventilateurs. La fiche technique est disponible par ici .

À l’intérieur, un ventirad de 200 mm de hauteur maximum peut prendre place. La carte graphique peut mesurer jusqu’à 369 mm de long, tandis qu’il faudra se limiter à 345 mm si vous laissez les ventilateurs préinstallés. La connectique se situe sur un des côtés du châssis et comprend deux ports USB – Type-C en 3.2 Gen 2 2x2 et un autre Type-A en 3.2 Gen 1 – ainsi qu’une prise jack combo pour l’audio.

Le boîtier ModFree est au format tour et accepte tous les formats classiques de cartes mères, du Mini-ITX à l’E-ATX. Il mesure 531 x 411,5 x 261.8 mm pour 9.2 kg dans sa configuration de base, c'est-à-dire avec les modules pour la carte mère (équipé d’une paroi en verre trempée) et l’alimentation. Cette dernière peut mesurer jusqu’à 390 mm de longueur, ou 240 mm seulement si la cage pour les disques durs (un de 3,5 pouces ou deux de 2,5 pouces) est installée.

InWin propose également une Deluxe Edition de son ModFree, avec deux modules supplémentaires : 2x Mod III. Il s’agit pour simplifier d’un pavé droit (parallélépipède rectangle ou format boîte à chaussure pour les allergiques aux termes mathématiques) venant se clipser entre eux et avec les Mod I et Mod II suivant les configurations.

Les dimensions du boîtier passent alors à 631 x 511,6 x 261,8 mm pour un poids de 14 kg tout de même. Avec les Mod III, vous disposez évidemment de plus de place pour des périphériques de stockage, des ventilateurs, des radiateurs, etc. la carte graphique peut mesurer jusqu’à 440 mm de longueur.

Les possibilités d’assemblage sont nombreuses, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

De 199,99 à 289.99 euros

InWin précise qu’il est bien sûr possible d’acheter le boîtier dans sa version basique et ensuite acquérir des Mod III dans un second temps. Le prix de ce module n’est par contre pas précisé. Le boîtier Basic édition est vendu 199,99 euros en direct par InWin, contre 289,99 euros pour la Deluxe Edition.

La version la moins chère est livrée avec trois ventilateurs AJ140 (elle en accepte jusqu’à cinq), tandis que la seconde en a quatre par défaut et peut en accueillir jusqu’à sept. Un guide d’assemblage en 3D est proposé sur iOS. Il est annoncé sur Android, mais ne semble pas encore disponible.

Le ModFree d’InWin n’est pas sans rappeler le passage de Cooler Master au FreeForm Modular System lorMods du Computex 2015, sans aller aussi loin qu’InWin dans la modularité (grâce aux multiples possibilités d’assemblage des trois). On pense par exemple au MasterBox Q300 avec un châssis qui « peut être reconfiguré en déplaçant les panneaux latéraux, les poignées et les entrées/sorties ». Le fabricant s’était aussi lancé dans une gamme d’accessoires pour accompagner son boîtier, avant de réduire la voilure.