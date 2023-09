Flock s’infiltre partout

Cette semaine, Flock nous gâte avec pas moins de six dessins. Je pense qu’on va lui faire passer le test qu’il a imaginé dans la première image. On pourra ensuite lui expliquer le principe du musée des mathématiques puis les IA génératives et GNU à l’occasion des 40 ans… à moins qu’il ait justement tout compris déjà.

Enfin, il nous propose en image le problème des influenceurs à Dubaï et la perte d’environ 200 satellites Starlink. Aviez-vous bien en tête ses problématiques ? Flock oui et, cette semaine encore, il nous propose une incartade dans son cerveau (ne restez pas trop longtemps, ou alors à vos risques et périls).

