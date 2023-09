Voici le Raspberry Pi 5 avec des améliorations à tous les étages et… un bouton Power

Avec son nouveau Raspberry Pi 5, la fondation veut frapper fort (et pas uniquement au niveau du prix) : des performances « 2 à 3 fois » plus élevées et une partie graphique « largement améliorée ». La connectique fait aussi un bond en avant, notamment avec un bouton Power et un adaptateur M.2 à venir. Il sera disponible en octobre, à partir de 60 dollars.

Le premier changement concerne le SoC qui est désormais un BCM2712 de Broadcom, dérivé du BCM2711 qui équipe les Raspberry Pi 4. Au-delà de la finesse de gravure qui passe de 28 à 16 nm, la fondation annonce « de nombreuses améliorations architecturales ».

4x Cortex-A76 aux commandes, GPU VideoCore VII

Cette nouvelle puce intègre quatre cœurs Cortex-A76 lancés en juin 2018 et cadencés à 2.4 GHz (contre des A72 cadencés à 1.8 GHz sur le Raspberry Pi 4). Cette nouvelle puce apporte non seulement plus d'instructions par cycle d’horloge, mais aussi une baisse de la consommation par instruction, selon la fondation. Toutes ces améliorations donnent au final « un Raspberry Pi beaucoup plus rapide et qui consomme beaucoup moins d'énergie pour une charge de travail donnée ».

Le GPU est également revu à la hausse : VideoCore VII à 800 MHz de Broadcom (OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2), contre un VideoCore VI sur le Raspberry Pi 4. Il peut gérer jusqu’à deux écrans HDMI 4K en 60 Hz, profite d’un décodeur HEVC 4K (60 Hz également) et d’un nouvel ISP, tous les deux développés par Raspberry Pi.

Des chiplets « éparpillés » sur la carte