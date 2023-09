GNU fête ses 40 ans

Le système d’exploitation GNU fête en ce moment ses 40 ans. Le projet, initié par Richard Stallman, a donné naissance à un courant de pensée, qui s’est plus tard matérialisé dans la Free Software Foundation. On lui doit également la notion de copyleft.

« Quand on regarde l'histoire du mouvement des logiciels libres – ou l'idée que les utilisateurs devraient avoir le contrôle de leur propre ordinateur – cela commence avec GNU. Le système GNU n'est pas seulement le système d'exploitation le plus répandu basé sur des logiciels libres. GNU est également au cœur d'une philosophie qui a guidé le mouvement du logiciel libre pendant quarante ans », a ainsi déclaré Zoë Kooyman, présidente de la FSF, dans un communiqué le 18 septembre .

En 1985, Stallman crée la Free Software Foundation, avec deux missions principales : défendre légalement le projet, et assurer sa gouvernance et son rayonnement. Depuis ses débuts, la FSF a une dimension politique, car elle milite pour une certaine vision de l’information, loin des grandes entreprises du monde propriétaire, symbolisé aujourd’hui par les multinationales que sont les GAFAM. Sa licence la plus célèbre est bien sûr la GPL (GNU Public License).

Qu’est-ce que GNU ? Un projet de système d’exploitation que Richard Stallman a présenté le 27 septembre 1983. À l’époque, il souhaitait que les bidouilleurs et autres hackers le rejoignent dans l’aventure, pour aider au développement et faire grandir cette idée. Un système qui serait libre, à l'abri des poursuites, dans un esprit de coopération et d’enrichissement intellectuel général.

On n’entend aujourd’hui plus beaucoup parler de GNU. Il est pourtant omniprésent, puisque composant la base de ce que l’on appelle aujourd’hui les distributions Linux.

Il faut savoir que GNU est resté pendant des années sans noyau. Le projet Hurd devait lui en fournir un, mais n’a jamais réellement abouti. Ce que l’on nomme aujourd’hui « Linux » correspond en fait à un assemblage entre le système GNU et le noyau Linux. Par simplicité le plus souvent, le nom Linux a fini par rester, même si Stallman demandait à ce que les distributions basées sur ce duo soient appelées « GNU/Linux ». Une controverse a divisé pendant un temps la communauté du logiciel libre à ce sujet, mais le créateur de GNU n’a jamais abandonné.

Le système GNU est composé exclusivement de logiciels libres. Il consiste en partie d’une implémentation libre d’UNIX – GNU est un acronyme récursif signifiant « GNU is Not UNIX » – complétée par des développements supplémentaires pour les composants manquants. Il s’agissait, dans les grandes lignes, de proposer un équivalent totalement libre d’UNIX.

Parmi les composants les plus connus créés dans le cadre du projet GNU, on peut citer Bash (Bourne-Again shell), que l’on retrouve dans toutes les distributions. Il était également le shell par défaut de Mac OS X (base UNIX), jusqu’à ce qu’il soit remplacé par zsh dans macOS Catalina (10.15). GCC (GNU Compiler Collection) est également célèbre. Cette collection de compilateurs est utilisée pour le développement et la compilation des logiciels libres, dont le noyau Linux lui-même.

40 ans plus tard

Aujourd’hui, il est évident que le logiciel libre est omniprésent. Il a fini par s’infiltrer avec le temps chez les GAFAM, qui s’en servent bien sûr pour leurs propres besoins. macOS est toujours basé sur Darwin, Microsoft est devenu étrangement l’un des plus gros contributeurs au libre, Android dispose d’une base libre centrée sur le noyau Linux.

Pour la Free Software Foundation cependant, GNU va plus loin que le simple code. « Nous espérons que le quarantième anniversaire inspirera les hackers, anciens et nouveaux, à rejoindre GNU dans son objectif de créer, d'améliorer et de partager les logiciels libres dans le monde entier. Les logiciels contrôlent notre monde aujourd'hui, et GNU est une critique et une solution au statu quo dont nous avons désespérément besoin pour que notre technologie ne nous contrôle plus », a ainsi ajouté Zoë Kooyman.