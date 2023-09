Firefox 118 est là avec son traducteur local de sites web

La fameuse fonction de traduction locale qui aurait dû arriver avec la version 117 est maintenant présente. Annoncée en grande pompe, la traduction est disponible, mais reste en bêta. D’autres nouveautés et des corrections de bugs sont également au programme.

Contrairement à d’autres services – et Mozilla insiste lourdement sur ce point – toutes les opérations sont réalisées localement. L’adresse de la page web et son contenu ne voyagent donc pas sur Internet et ne sont récupérés par aucun serveur. Cette fonctionnalité est déployée progressivement, précise l’éditeur.

Traduction en local : du projet Bergamot à Firefox 117 118

Ce n’est pas spécialement une surprise puisque la fondation travaille depuis maintenant plus de quatre ans sur ce projet, dont le nom de code est Bergamot. Le développement s'est fait avec plusieurs universités, avec un financement de l’Union européenne dans le cadre d’Horizon 2020. Il a abouti à la mise en ligne d’une extension TranslateLocally pour Firefox.

La fonction est accessible depuis la droite de la barre d’adresse, juste à côté du bouton pour le mode lecture. Elle repère automatiquement la langue utilisée sur la page web, et propose de la traduire dans celle déclarée par le système.