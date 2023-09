La FTC et 17 États attaquent Amazon, accusée de bloquer la concurrence

La FTC voit rouge et traine Amazon en justice, aussi bien pour la vente en direct de ses produits que sa place de marché. Les griefs sont nombreux, mais pas surprenant puisque la Commission européenne s’était déjà officiellement plaint auprès d’Amazon, qui avait pris des engagements. Pour certains, ce procès est « l’une des affaires antitrust les plus importantes de l’histoire des États-Unis ».

17 États et la FTC main dans la main

Le résumé introductif de la Federal Trade Commission (équivalent outre-Atlantique à notre répression des fraudes, la DGCCRF) accuse le géant du Net « d'exercer un pouvoir de monopole pour gonfler les prix, dégrader la qualité et étouffer l'innovation, pour les consommateurs et les entreprises ». L’ambiance est posée.

L’enjeu est de taille, aussi bien en chiffre d’affaires qu’en conséquences pour les personnes : « Les stratagèmes de grande envergure d'Amazon ont un impact sur des centaines de milliards de dollars de ventes au détail chaque année, et touchent des centaines de milliers de produits vendus par des grandes et petites entreprises, affectant plus d'une centaine de millions d'acheteurs ».

La FTC n’est pas seule. Dans son action en justice, elle est rejointe par pas moins de 17 procureurs généraux (sur la cinquantaine existant) : Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, et Wisconsin.

« Tactiques punitives et coercitives »