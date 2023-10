Faille critique WebP : les dangers d'une mauvaise communication

WebP est un format d’image révélé par Google en 2010. Les avantages posés sur la table étaient simples : proposer une qualité équivalente au PNG, mais avec un poids plus faible, des gains pouvant aller de 30 à 80 % selon Google, grâce à la compression octroyée par le codec VP8 (le même que la pour vidéo). Le format était également présenté comme une alternative au JPG. Dans les années qui ont suivi, Google s’en est largement servi sur l’ensemble de ses sites.

Il a fallu cependant du temps pour qu’il soit pris en charge dans un nombre suffisant d’autres produits. Chrome a été servi le premier bien sûr, et avec lui tous les navigateurs Chromium. Mais il a fallu par exemple attendre 2018 pour que WebP soit supporté dans Windows 10, 2019 pour Firefox et même 2020 par Apple (iOS 14 et macOS Big Sur). Aujourd’hui, l’immense majorité des applications en lien avec les images (visionneuses, retouche…) prennent en charge WebP.

Les capacités liées à ce format sont gérées par une bibliothèque nommée libwebp. Elle est incluse dans la quasi-totalité des systèmes et applications proposant le support de WebP. C’est dans cette bibliothèque que se trouvait une faille, dont Google a averti de l’existence il y a quelques semaines.

Round 1 : une faille critique, mais pas trop