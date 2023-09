Microsoft renouvelle en douceur ses Surface, le Copilot débarque pour Windows 11

La semaine dernière, Microsoft a fait sa conférence de rentrée. On ne peut pas dire que les annonces aient ébloui ou surpris grand-monde, surtout dans la gamme Surface. On a toutefois appris quelques informations notables, notamment l’arrivée d’une mise à jour fonctionnelle pour Windows 11 aujourd'hui, accompagnée du fameux Copilot.

Le prix est de 899 euros pour le modèle avec 8 Go de mémoire. C’est une augmentation de 200 euros par rapport à l’ancien modèle… si l’on compare les premières machines. Il s’agit en effet du même tarif que l’ancienne version avec 8 Go de mémoire. La disponibilité est prévue pour le 3 octobre.

L’écran ne change pas et reste basé sur une dalle de 12,4 pouces PixelSense au format 3:2, affichant une définition de 1 536 x 1 024, en 60 Hz et un multitouch de dix points. La connectique ne change pas non plus : un USB-C (3.2), un USB-A (3.1), un port jack et une prise Surface Connect. Le Wi-Fi 6 est identique, mais le Bluetooth 5.0 laisse place à du 5.1. L’autonomie annoncée est de 15 heures (la batterie lithium-ion est en légère augmentation, de 39,7 à 41 Wh.

Les appareils Surface ont reçu plusieurs petites mises à jour. On commence avec le Surface Laptop Go 3 . Il y gagne un processeur Core i5-1235U de 12e génération (Alder Lake), contenant 10 cœurs (2 P-cores et 8 E-cores), gérant 12 threads et dont la fréquence maximale va de 3,30 GHz pour les E-cores à 4,40 GHz pour les P-cores. La configuration est accompagnée par 8 ou 16 Go de mémoire et 256 Go de SSD. On remarque que le calamiteux modèle 4 Go de RAM disparait.

Au contraire du premier appareil, le Surface Laptop Studio est le représentant le plus puissant de la famille. Sa version 2 appuie donc dans cette direction. Les anciens processeurs Intel de 11e génération laissent place à la 13e. Plus de version i5 désormais, toutes les configurations sont équipées d’un Core i7 13700H, muni de 14 cœurs, dont 6 P-cores et 8 E-cores, et gérant 20 threads. La fréquence maximale va de 3,7 Ghz pour les E-cores à 5 GHz pour les P-cores.

En plus de la partie graphique Iris Xe intégrée, l’ancienne GeForce RTX 3050 laisse sa place à la 4050 (6 Go), avec la 4060 (8 Go) et la RTX 2000 Ada en option. De même, les 16 ou 32 Go de LPDDR4x sont remplacées par 16, 32 et désormais 64 Go de LPDDR5x. sur le stockage, la variante SSD 256 Go disparait et n’en laisse que trois : 512 Go (modèle de base), 1 To ou 2 To.

La connectique est, elle aussi, améliorée. Aux côtés des deux ports USB-C Thuderbolt 4, on trouve désormais un port USB-A (3.1). Un lecteur de cartes microSD fait aussi son apparition. Le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 s’effacent au profit du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

L’écran, qui était l’un des points forts de l’appareil, est légèrement amélioré. Il s’agit toujours d’une dalle de 14,4 pouces PixelSense au format 3:2, présentant une définition de 2 400 x 1 600 et un multitouch à dix points. Le Dolby Vision est cependant remplacé par un Dolby Vision IQ, et la dalle est maintenant certifiée VESA DisplayHDR 400.

Bien sûr, entre l’élimination des plus petites caractéristiques et le passage au Core i7 13700H, le prix de démarrage grimpe d’une traite : 2 239 euros pour la version de base, avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, et jusqu’à 3 799 euros pour le modèle avec 64 Go de RAM, 1 To de SSD et la RTX 4060. Le modèle avec la RTX 2000 Ada est vendu 4 159 euros, mais n’embarque curieusement que 32 Go de RAM. Toutes les configurations sont livrées avec un stylet Slim Pen 2.

La disponibilité est fixée là aussi au 3 octobre.

Surface Go 4 : une mauvaise nouvelle

Le modèle le plus abordable ne le sera plus que pour une partie de la clientèle, Microsoft ayant décidé de le réserver aux entreprises et étudiants. Il n’est donc plus disponible pour le grand public.

Au niveau du châssis et de l’écran, rien ne change. On reste ainsi sur un écran PixelSense de 10,5 pouces, le format 3:2 cher à Microsoft, une définition de 1 920 x 1 280 et un contraste de 1500:1.

En revanche à l’intérieur, on trouve désormais un processeur Intel N200, équipé de quatre cœurs, gérant quatre threads et disposant d’une fréquence maximale de 3,70 GHz. Il est épaulé par 8 Go de mémoire LPDDR5 (là encore, le modèle 4 Go disparaît), tandis que le stockage peut être de 64, 128 ou 256 Go UFS. L’autonomie annoncée est de 12,5 heures.

La connectique reste limitée, avec un seul port USB-C (3.1) servant pour les données, le chargement et le DisplayPort. On trouve aussi un lecteur de cartes microSDXC, un port jack, un port pour clavier Surface Type Cover et un port Surface Connect. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont également présents.

Le Surface Hub passe la troisième

Enfin, finissons avec le Surface Hub 3, qui joue dans une tout autre catégorie. Le Surface Hub est pour rappel un grand écran tactile multipoint prévu pour les réunions et conférences en entreprise, avec des fonctions de tableau blanc et autres, en plus d’intégrer Teams Rooms.

Avec la version 3, le concept ne change pas. Le Surface Hub 3 est toujours proposé en versions 50 et 85 pouces, mais les dalles sont désormais 4K. En outre, dans les deux cas, l’écran peut être retourné en mode portrait, l’interface s’adaptant automatiquement.

Microsoft dit aussi avoir amélioré tout le reste, notamment la partie son. On ne connait pas les composants internes, mais l’entreprise annonce des performances CPU jusqu’à 60 % supérieures au modèle 2S actuel et 160 % sur la partie graphique.

Le prix du Surface Hub 3 n’a pas été donné, mais si l’on reste sur le tarif pratiqué sur ce modèle depuis le début, il devrait être d’environ 10 000 dollars pour le modèle 50 pouces.

Enfin, on remarquera que Microsoft n'a pas touché aux Surface Pro ni aux Surface Laptop classiques.

Windows 11 : une grosse mise à jour aujourd’hui

Le système d’exploitation aura droit aujourd'hui à une importante mise à jour fonctionnelle, ajoutant au système bon nombre d’améliorations en préparation depuis un moment. On ne peut qu’appeler cette mise à jour « Moment 4 » car, étrangement, la société a affirmé qu’elle n’était pas liée à la version 23H2 de Windows 11, attendue pour le quatrième trimestre. Plusieurs des nouveautés présentes dans Moment 4 étaient portées jusqu’à présent au crédit de la version 23H2.

En attendant que la société fasse des annonces plus claires sur le sujet, on sait quand même que cette Moment 4 contiendra des apports significatifs. Ce sera notamment la grande intronisation du Copilot, autrement dit l’intégration de Bing Chat au sein d’une barre latérale à droite, que l’on pourra appeler depuis un bouton épinglé dans la barre des tâches. On pourra poser les mêmes questions que dans Bing Chat, mais il y aura aussi des fonctions spécifiques à Windows, comme demander un réglage particulier ou lancer une fonction spécifique.

Aux côtés du Copilot, on devrait trouver d’autres améliorations, comme un changement plus simple de la sortie audio et de nouvelles glissières pour le panneau rapide (en bas à droite), une nouvelle application dédiée aux sauvegardes (enfin), un nouvel Explorateur compatible notamment avec plusieurs formats d’archive compressée comme le RAR, la possibilité d’afficher les étiquettes et de séparer les boutons pour les applications dans la barre des tâches, la reconnaissance des caractères dans l’outil de capture d’écran, un nouveau Paint proposant des calques et des fonctions liées à l’IA, comme le retrait des fonds, ou encore un Bloc-notes enregistrant les modifications en continu.

Comme toujours avec les mises à jour majeures de Windows, nous publierons un article dédié à ces nouveautés quand elles seront disponibles. Nous y verrons alors plus clair sur les améliorations de cette mise à jour et celles restant spécifiques à la version 23H2.