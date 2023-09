La Cour pénale internationale de La Haye piratée

Elle dit vouloir, entre autres, accélérer son utilisation « de la technologie cloud » pour renforcer son cadre de cybersécurité et annonce ne pas vouloir fournir « davantage d'informations sur cet incident à l'heure actuelle ». Le porte-parole de la CPI a également refusé de donner des précisions à plusieurs de nos confrères américains, impossible donc de connaitre l’étendue des dégâts. La priorité est pour le moment donnée à la poursuite de ses activités.

La CPI déclare avoir adopté des mesures immédiates pour y répondre et atténuer l’impact de la cyberattaque. Elle explique avoir obtenu de l'aide de son « pays hôte », les Pays-Bas, pour mettre en place des mesures supplémentaires.

Rappelons que la CPI possède des documents hautement sensibles comme des preuves de crimes ou des noms protégés de victimes ou de suspects, mais elle n’a donné aucune information sur le genre de documents qui ont pu être touchés par l’attaque.

Enquêter sur les cyberattaques et en être la cible

Silvia Fernández de Gurmendi, la présidente de l'Assemblée des États Parties, principal administrateur de la CPI, a affirmé sur Twitter soutenir « fermement » la CPI et être « profondément préoccupée par l’incident de cybersécurité subi par la CPI, [saluer] les mesures prises pour comprendre son impact et en atténuer les effets, et également l'excellente coopération reçue de l'État hôte ».

La CPI venait d'indiquer que son bureau enquêterait et poursuivrait désormais tout crime de piratage informatique qui violerait le droit international, tout comme elle le fait pour les crimes de guerre commis dans le monde physique.

En mars dernier, son tribunal permanent, chargé de juger les crimes de guerre, avait délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine pour la déportation d'enfants ukrainiens.

Avocats et personnels de la CPI impactés

Reuters rapporte que la présidente du barreau de la CPI, Marie-Hélène Proulx, a expliqué que les avocats des accusés et des victimes avaient été touchés « de la même manière que le personnel de la Cour » par les mesures de sécurité (non spécifiées) prises en réponse à l'incident.

L'agence de presse explique aussi que le service général de Renseignement et de Sécurité néerlandais (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD) a déclaré dans son rapport annuel 2022 que la CPI présentait « un intérêt pour la Russie, car elle enquête sur d'éventuels crimes de guerre russes en Géorgie et en Ukraine ». Il rappelle aussi avoir débusqué en juin 2022 un agent militaire russe se faisant passer pour un Brésilien dans le but d'infiltrer la Cour.