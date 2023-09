iOS/iPadOS 17, tvOS 17 et watchOS 10 sont disponibles, les appareils compatibles et principales nouveautés

Apple a publié hier soir les versions finales d’iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 et watchOS 10. Comme toujours avec les moutures majeures, il y a du neuf un peu partout. On trouve ainsi des apports très utiles, particulièrement dans iOS, et d’autres davantage décoratifs.

iOS et iPadOS 17

On commence par iOS/iPadOS 17. La nouvelle mouture du système mobile est disponible au téléchargement pour tous les appareils compatibles, à savoir les iPhone XR/XS au minimum, les iPhone SE de deuxième et troisième générations, et au moins l’iPad mini 5, l’iPad 6, l’iPad Air 3 et l’iPad Pro 2.

Lors de la présentation du système en juin dernier, nous avions fait le tour des nouveautés. Nous rappellerons ici les principales :

Le mode En Veille permet d’afficher un mode réveil sur l’iPhone quand celui-ci est couché sur la tranche et en charge. Il présente des informations (personnalisables) comme l’heure et la date, des photos, etc. De nombreuses présentations sont disponibles.

Une révision de la correction automatique, plus pratique (mais qui continue de transformer parfois « mais » en « Mai’s »)

La possibilité de télécharger des cartes en mode hors ligne pour Plans

De nouvelles fiches de contacts personnalisables, avec des photos en plein écran

NameDrop (basé sur AirDrop), pour partager facilement sa fiche contact avec un autre utilisateur d’iPhone

Messages : de nombreux ajouts, dont la possibilité de signaler automatiquement que vous êtes arrivée(e) à destination, le glissement sur un message pour y répondre, une transcription des messages audio (mais pas encore en français), une recherche améliorée ou encore un raccourci pour revenir au dernier message lu dans une conversation de groupe

La possibilité d’utiliser l’iPhone comme caméra pour l’Apple TV 4K

L’arrivée des fonctions interactives dans les widgets

Le partage des mots de passe depuis le Trousseau, à condition que les personnes visées soient équipées d’appareils iOS 17 ou macOS Sonoma

Le même écran verrouillé dans iPadOS que dans iOS, avec l’ajout possible de widgets et d’éléments informatifs, comme les niveaux de batterie des appareils, la météo, les tâches, etc.

L'installation de la nouvelle version peut prendre un bon moment en fonction de l'appareil utilisé. Si votre stockage est plein, l'installation le signalera et vous invitera à libérer de la place, notamment en déchargeant les applications peu utilisées.