La nouvelle Agence du numérique des forces de sécurité intérieure (ANFSI) monte en puissance

« Il s’agit d’une évolution majeure pour ce service qui verra ses effectifs croître et son organisation s’adapter pour répondre plus efficacement aux enjeux numériques de la gendarmerie et de la police nationales, mais aussi pour mieux relever les défis des évolutions technologiques futures », explique le général de corps d’armée Frédéric Aubanel, l'ex-chef du ST(SI)², nommé directeur de l’ANFSI :

« Dans le contexte actuel, marqué par de nombreuses évolutions technologiques et attentes, la création de l’ANFSI répond à un triple objectif : intensifier notre capacité de production, intégrer les enjeux technologiques d’avenir, et renforcer les couches techniques socles indispensables au bon fonctionnement de nos systèmes d’information, en mettant l’accent notamment sur la cybersécurité. »

La voix du gendarme rappelle le parcours de cet ingénieur en radiocommunication de l’école supérieure d’électricité de Rosny-sous-Bois et ingénieur communications : « ll a dirigé la section information judiciaire au sein de la sous-direction des télécommunications et de l’informatique de la DGGN avant d’être nommé à la tête du service de traitement de l’information Gendarmerie, un service chargé de la mise en œuvre des infrastructures informatiques centrales et du bon fonctionnement des systèmes d’information et de communication de l’Arme ».

DGGN et DGPN aux commandes

La gouvernance de l’ANFSI est assurée conjointement par le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) et le directeur général de la police nationale (DGPN). L'adjoint du directeur de l'ANFSI est un contrôleur général de la police nationale. Et bien que porté administrativement par la gendarmerie nationale, le budget de fonctionnement de l’ANFSI sera réparti à parts égales entre la DGGN et la DGPN.