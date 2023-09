Une entreprise de relations publiques remplace plus de 200 employés par des IA

Onclusive compte offrir à ses clients « un service plus rapide et plus fiable » en remplaçant la moitié de ses employés par des intelligences artificielles, mais également contribuer à « améliorer les carrières » de ceux qui ne seront pas licenciés « en leur permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ».

D'après Libération, il s'agirait d'« un des premiers plans massifs de licenciement dus à l’IA en France » : Onclusive, une entreprise de veille médiatique et de relations publiques établie à Courbevoie vient d’annoncer à ses 383 salariés la suppression de 217 postes (soit 57 %), dont la plupart des tâches seront, dans quelques mois, effectuées par des intelligences artificielles. Onclusive, rachetée par le fonds d’investissement américain Symphony Technology Group (STG) en 2022, serait l’un des leaders de son secteur et compterait parmi ses clients plusieurs entreprises du CAC40, des ministères et des services publics. Moins d’employés pour devenir « plus agiles et plus compétitifs » Dans le mail adressé à son personnel – et où les termes « suppressions de postes » et « licenciements », relève Libé, « brillent par leur absence » –, Rob Stone, le CEO de l'entreprise, justifie cette vague de départs forcés par la nécessité « de devenir plus agiles et plus compétitifs » en adoptant « de nouvelles technologies et de nouveaux outils qui rationaliseront [les] opérations […] et amélioreront l’efficacité et la précision ». Sans état d’âme, il précise que cela contribuera à « améliorer les carrières [des] employés », « en leur permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ».