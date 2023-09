L'ANSSI anticipe les cyberattaques qui affecteront les Jeux olympiques et paralympiques

En prévision de la Coupe du monde (Cdm) de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024, l'ANSSI publie un rapport d' « évaluation de la menace » où elle revient sur les cyberattaques ayant affecté les précédents JO, et cherche à anticiper celles qui risquent fort d'arriver.