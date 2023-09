IA, biométrie, parcours pro : Twitter/X s’autorise de nouveaux usages des données personnelles

Dans la sous-partie « informations que vous nous fournissez », l'entreprise prévient ses utilisateurs que, « sur la base de votre consentement [quand, comment… ? Rien n’est précisé, ndlr], nous pouvons collecter et utiliser vos informations biométriques à des fins de sécurité, de sûreté et d'identification », sans pour autant donner plus de détails sur les informations biométriques collectées.

Vos données pour entrainer des IA

Dans cette même section, le réseau accessible via l'url twitter.com prévoit de « collecter et utiliser vos informations personnelles (telles que votre parcours professionnel, votre formation, vos préférences en matière d'emploi, vos compétences et aptitudes, votre activité de recherche d'emploi, etc.) » pour recommander des annonces d'emploi, mais aussi « pour les transmettre à des employeurs potentiels lorsque vous postulez à un emploi, pour permettre aux employeurs de trouver des candidats potentiels et pour vous diffuser des publicités plus pertinentes ».

Ce n'est pas tout. Dans la section « Comment utilisons-nous les informations ? », l'entreprise précise qu'elle peut utiliser toutes les informations recueillies sur ses utilisateurs ainsi que celles accessibles au public (donc les tweets) « pour former nos modèles d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle aux fins décrites dans la présente politique ».

Vous pouvez accéder à la (très) longue liste des « centres d'intérêt » identifiés par le réseau social pour votre compte (des dizaines dans notre cas). Vous pouvez décocher les cases qui vous le souhaitez… une par une.

Le même jour, Meta permettait, à l'inverse, aux utilisateurs de ses réseaux sociaux de retirer leurs données des bases d'entrainement des IA de l'entreprise.

Des pas vers « l'appli à tout faire »