La CompactFlash Association officialise le CFexpress 4.0, avec PCIe 4.0 et NVMe 1.4c

La CompactFlash Association vient de dévoiler la nouvelle version de sa norme CFexpress pour les cartes mémoires. On passe au PCIe 4.0, avec donc 2 Go/s de bande passante par ligne. L’Association ajoute au passage des « objectifs de consommation d'énergie » et prépare un nouveau Video Performance Guarantee.

Il était une fois le CFexpress, puis la version 2.0

En 2016, la CompactFlash Association lançait un nouveau standard de cartes mémoire : le CFexpress. Comme son nom l’indique, il s’agit d’exploiter le PCI Express 3.0, avec les débits importants qu’il propose, et le protocole NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express, remplaçant de l’AHCI). Pour rappel, on retrouve également le combo gagnant PCIe/NVMe dans les SSD modernes.

Le standard CFexpress était par contre assez flou sur certains points, notamment les formats. Officiellement, les dimensions des cartes étaient identiques à celles du XQD, soit 38,5 x 29,8 x 3,8 mm (on parle de CFexpress Type-B). En 2019, la version 2.0 du CFexpress est arrivée, avec deux nouveaux formats : le Type-A plus petit et le Type-C plus grand. On était par contre toujours sur du PCIe 3.0 sur quatre lignes maximum, avec NVMe 1.3.

… et on passe directement à la 4.0

Le passage au PCIe 4.0 était évoqué dès 2019 et, quatre ans plus tard, c’est enfin une réalité avec le CFexpress 4.0… Mais ne cherchez pas la version 3.0 de cette norme, elle n’existe tout simplement pas, la CompactFlash Association a décidé de passer de 2.0 à 4.0.

PCIe 4.0 et NVMe 1.4c : jusqu’à 8 Go/s en CFexpress (avec 4 lignes)