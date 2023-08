be quiet! lance son boîtier Shadow Base 800 et annonce ses ventirads Dark Rock Pro 5 et Elite

be quiet! profite de la Gamescom pour présenter ses nouveaux produits. On y retrouve les ventirads Dark Rock Pro 5 et Elite (avec du ARGB), ainsi que le boîtier Shadow Base 800, disponibles dans pas moins de trois déclinaisons, entre 150 et 210 euros.

Commençons par le Dark Rock Pro 5, qui succèdera donc au Dark Rock Pro 4 (lancé en janvier 2018) avec un design revu et corrigé (notamment sur la partie supérieure). Le principe reste néanmoins le même : un radiateur avec sept caloducs et deux « tours » pour dissiper la chaleur. Deux ventilateurs Silent Wings PWM sont de la partie, l'un des deux étant placé au milieu du radiateur (comme c’était déjà le cas sur les précédentes versions). Dark Rock Pro 5 sobre, Elite pour les amateurs de ARGB On y retrouve un interrupteur permettant de choisir entre deux profils de refroidissement : silence ou performance (on ne vous fera pas l’affront de vous expliquer le fonctionnement). Pour le reste (niveau de bruit, socket, TDP…), nous avons assez peu de détails pour l’instant. De son côté, le Dark Rock Elite propose en plus un éclairage ARGB pour les amateurs du genre. « Non seulement l'Elite dispose des ventilateurs Silent Wings et d’un interrupteur de réglage de la vitesse intégré, mais il profite également d’un système de rail innovant destiné au ventilateur avant afin de garantir la compatibilité avec la majorité des modules de mémoire et des cartes mères », précise le fabricant. On peut aussi ajuster la hauteur du ventilateur sur les Dark Rock Pro, mais en jouant avec le système de fixation. On attend de voir le fonctionnement exact de ce « rail ». Selon be quiet!, les Dark Rock Pro 5 et Elite seront officiellement lancés fin octobre. Il faudra donc encore attendre pour avoir toutes les caractéristiques techniques et surtout les prix. Shadow Base 800 : « la circulation de l’air et l’espace disponible »