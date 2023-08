« Franchement, nous avons des choses plus importantes à faire que de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre comment protéger les enfants », explique Bridgette Exman, la surintendante adjointe du programme d'études et de l'instruction de Mason City, une ville du nord de l'État de l'Iowa.

Bridgette Exman a donc demandé à ChatGPT « Est-ce que [ce livre] contient une description ou une représentation d'un acte sexuel ? ». Puis retiré et mis de côté 19 livres des bibliothèques scolaires accueillant des enfants de 7 à 12 ans, en attendant d'obtenir plus d'éclaircissements à leurs sujets, rapporte The Gazette.

Sont notamment concernés La Couleur pourpre d'Alice Walker (prix Pulitzer de la fiction et National Book Award en 1983), Beloved de Toni Morrison (Prix Pulitzer pour la fiction en 1988), Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini (prix littéraire RFI-Témoin du monde et Grand Prix des lectrices de Elle), Une tragédie américaine de Theodore Dreiser (à la 16e place dans la liste des cent meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle établie par la Modern Library en 1998), la célèbre saga pour adolescents Gossip Girl de Cecily von Ziegesar, ou encore le non moins célèbre La Servante écarlate de Margaret Atwood.

Des réponses contradictoires...

PopSci a posé la même question au chatbot d'OpenAI. Étrangement, sur les 19 titres censurés, ChatGPT a répondu que seuls quatre contenaient du « contenu explicite ou sexuel ». Six autres contiendraient supposément des « thèmes pour adultes, mais pas de contenu explicite », les neuf restants des « thèmes principalement pour adultes, [mais] peu ou pas de contenu sexuel explicite ».

PopSci a également découvert que, pour certains d'entre eux, ChatGPT pouvait proposer des réponses contradictoires, considérant par exemple et dans un premier temps que Les Cerfs-volants de Kaboul contenait « peu ou pas de contenu sexuel explicite » puis, dans un second temps, qu'il « contient la description d'une agression sexuelle ».

Le résumé proposé par Wikipedia évoque, de fait, plusieurs viols. L'article en anglais mentionne même plusieurs controverses et scandales liés à une scène de viol de 30 secondes dans l'adaptation cinématographique du livre, au point que le ministère afghan de la Culture interdit la distribution du film et du DVD, et que trois des enfants acteurs afghans avaient dû être exfiltrés en urgence aux Émirats arabes unis, afin de les protéger.

... et changeantes

Interrogé par Actualitté sur la présence d'une description sexuelle dans La Servante écarlate, ChatGPT répond :

« "La Servante écarlate" (titre original : "The Handmaid's Tale ") de Margaret Atwood traite de thèmes sensibles, y compris la sexualité et les relations entre les personnages. Cependant, le ton du roman est principalement sérieux et dystopique, et les descriptions sexuelles sont généralement limitées et ne sont pas explicitement détaillées. »

L'outil ajoute aussi, fait notable : « Il est important de noter que les perceptions de ce qui est considéré comme une description sexuelle peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de sa sensibilité et de son interprétation personnelle. »

Interrogé par nos soins (« Est-ce que La servante écarlate contient une description ou une représentation d'un acte sexuel ? »), ChatGPT nous répond que « Oui, "La Servante écarlate" (The Handmaid's Tale en anglais), écrit par Margaret Atwood, contient des descriptions et des représentations d'actes sexuels, y compris des scènes intimes », avec cette autre précision :

« Le roman aborde des thèmes liés à la sexualité, à la reproduction contrôlée et à l'oppression des femmes dans une société dystopique où les femmes sont réduites à des rôles spécifiques et sont contraintes de procréer dans un contexte politique et religieux oppressif. En raison de son contenu mature et de ses thèmes sensibles, "La Servante écarlate" est souvent recommandé pour un public averti. L'adaptation télévisuelle de la série a également recréé ces scènes dans un format visuel. »