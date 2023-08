Entre coupures d'Internet et attaques DDOS, le deuxième trimestre agité de Cloudflare

Pour Cloudflare, le « deuxième trimestre 2023 s'est révélé particulièrement chargé en perturbations du réseau Internet ». Les causes évoquées sont nombreuses : coupures à l'initiative d'un gouvernement, défaillances partielles ou complètes résultant de conditions météorologiques extrêmes, câbles endommagés, pannes d'électricité, problèmes techniques généraux ou non spécifiés, cyberattaques, interventions militaires et opérations de maintenance de l'infrastructure.

Coupures gouvernementales

Concernant les coupures d’origine gouvernementale, Cloudflare évoque une fois de plus la « saison des examens », durant laquelle des gouvernements n’hésitent pas à couper l’intégralité d’Internet pour empêcher les étudiants de frauder. Des décisions se retrouvent la plupart du temps en Afrique et au Moyen-Orient. Cette année, l’Algérie, l’Irak et la Syrie ont procédé à de telles coupures.

En Algérie notamment, Cloudflare rapporte que c’est la sixième année consécutive que des coupures de grande ampleur sont employées. Depuis l'an dernier, le pays emploie une nouvelle méthode : plutôt qu’une coupure totale, l’approche retenue est maintenant basée sur le contenu. La société américaine dit avoir constaté une chute nominale du trafic pendant la période des examens, sur des plages horaires précises : de 8h à 12h (heure locale), puis de 14h à 17h.

En Irak, il s’agissait de coupures complètes, sur des créneaux également précis, le plus souvent entre 4h et 8h (heure locale). La demande de blocage a émané du ministère de l’Éducation. Dans un premier temps, celui des Communications a refusé. Mais deux semaines plus tard, l’autorisation a été accordée. En Syrie, les coupures ont eu lieu les 25 et 26 juin, entre 5h30 et 8h30. Le fournisseur d’accès Syrian Telecom a informé les abonnés via une publication Facebook.