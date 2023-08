Des traces d'un cycle saisonnier de l'eau sur Mars

La présence ancienne d'eau sur Mars est maintenant attestée depuis quelque temps, mais des chercheurs viennent de découvrir qu'il a existé, dans certaines régions de la planète, des cycles alternant saisons sèches et saisons humides.

C'est en analysant des images prises sur Mars par le rover Curiosity de la NASA que des chercheurs ont découvert que des régions de la planète rouge ont vécu un rythme saisonnier d'alternance entre des périodes plus humides et des périodes plus sèches. La revue scientifique Nature a publié ce mercredi leur article scientifique montrant les preuves géologiques de l'existence de ces cycles.

Nous savions depuis longtemps que Mars avait abrité de l'eau à l'état liquide dans le passé. Et si en 2015, on pouvait se poser des questions sur sa présence actuelle sur l'astre, les chercheurs ont depuis détecté plusieurs lacs souterrains permettant de lever définitivement le doute.

En 2019, le chercheur du CNRS William Rapin et ses collègues découvraient des traces d'eau liquide sur la surface de Mars. Et c'était déjà grâce aux images du cratère de Gale prise par Curiosity et sa caméra laser « ChemCam ».

Des dépôts hexagonaux