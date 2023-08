Un tueur en série confondu par ses traces numériques, téléphoniques et bancaires

La police de New-York a interpellé le 13 juillet dernier un homme suspecté d'avoir tué plusieurs prostituées dont les corps avaient été retrouvés en 2010 et 2011. Ses empreintes téléphonique, bancaire et numérique le relient à trois d'entre elles.

Un document produit par un enquêteur de la police du comté de Suffolk, dans l'État de New York, rappelle que l'affaire du « tueur en série de Long Island » (aussi appelé le tueur de la plage de Gilgo ou l'éventreur de la Craiglist, qui avait fait l'objet de nombreux documentaires et fictions) remonte à décembre 2010, lorsqu'un officier de police découvrit des restes humains sur la plage de Gilgo à Long Island, dans l'État de New York aux États-Unis.

Deux jours plus tard, la police découvrait les restes de trois autres cadavres aux alentours. Faits troublants, les victimes (Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello et Maureen Brainard-Barnes) étaient toutes des femmes de petites tailles, âgées de 22 à 27 ans, prostituées et leurs corps, dénudés, placés à environ 150 mètres les unes des autres :

« En outre, chacune des quatre victimes a été retrouvée dans une position similaire, attachée de la même manière par des ceintures ou du ruban adhésif, et trois d'entre elles ont été retrouvées enveloppées dans un matériau de type toile de jute. »

De plus, toutes avaient été en contact peu avant leur disparition avec une personne utilisant un « burner phone » (i.e. dont l'identité de l'utilisateur n'a été ni associée ni vérifiée), et les téléphones de deux des quatre victimes avaient été utilisés par le tueur après leur décès. Il s'en était servi pour défier des membres de la famille de ses victimes et leur dire qu'il les avait violées et tuées.

Le tuyau du co-locataire