Domotique : partons à la découverte de Home Assistant

Les objets connectés sont de plus en plus présents dans nos vies, parfois sans que l’on s’en rende compte. Plusieurs applications permettent de les gérer et de les faire interagir entre eux. Aujourd’hui, nous nous penchons sur Home Assistant, une solution open source qui fonctionne en local.

Home Assistant est un logiciel open source et gratuit (voir son dépôt GitHub) créé en 2013 par Paulus Schoutsen. Il est développé en Python et s’installe sur de nombreux systèmes, notamment les micro-machines comme les Raspberry Pi, Odroid et autres Tinkerboard, en plus des PC sous Windows, macOS et Linux bien évidemment. Voilà pour les présentations générales.

Installer Home Assistant sur Raspberry Pi

Dans le cadre de cet article, nous l’avons déployé sur un Raspberry Pi 4 avec 4 Go de mémoire. Nous n’allons pas détailler toutes les fonctionnalités de Home Assistant, mais vous proposer un tour d’horizon et un guide pour débuter et découvrir si ce logiciel pourrait vous intéresser.

L’installation la plus simple est probablement de passer par Raspberry Pi Imager. Cette application permet de choisir le système à Installer sur son micro-ordinateur et de directement le transférer sur une carte microSD.

Une fois lancée, l’application vous demande de choisir votre OS. Pour Home Assistant, il faut aller dans « Other specific-purpose OS », puis « Home assistants and home automation » et enfin cliquer sur Home Assistant. Des versions pour les Raspberry Pi 3 et 4 sont disponibles, choisissez en fonction de votre machine. Pour le stockage, sélectionnez l’emplacement de votre microSD branchée à votre ordinateur, via un adaptateur USB par exemple.

Suivant les cas (et notamment le débit de la carte mémoire), l’opération d’écriture et de vérification peut prendre du temps. Une fois le processus terminé, il suffit de placer la carte microSD dans votre Raspberry Pi, de le brancher au secteur et de le relier au réseau via un câble RJ45. Home Assistant se lance alors automatiquement.

Il faut ensuite se connecter à votre Raspberry Pi, soit à partir de son IP, soit directement depuis l’adresse suivante via une machine sur le même réseau local : http://homeassistant.local:8123 (cela ne marche par contre pas toujours). Dans un précédent article, nous vous avons déjà expliqué comment retrouver l’IP de votre Rasbperry Pi, même s’il n’est pas branché à un écran.

Premier démarrage et configuration