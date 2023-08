Inde : le fondateur de la fintech PayTM récupère des parts du chinois Ant

Fondateur et directeur général du géant indien du paiement PayTM, Vijay Shekhar Sharma récupère le contrôle de 10,3 % des parts de la société chinoise Ant Group. Inhabituelle, l’opération lui permet de devenir le plus gros actionnaire individuel de la fintech sans céder un centime : à la place, une entité appartenant à Sharma fournira à Ant Group des obligations convertibles.

Avec un nom construit sur la phrase « Pay through mobile » (payez via mobile), PayTM a été fondée en 2010 à Noida, près de New Delhi, au nord de l’Inde. S’inspirant clairement des super-applications d’Ant Group (Alipay) et de Tencent (WeChat), elle œuvre depuis plusieurs années à devenir un incontournable de la vie numérique sur le sous-continent.

Parmi ses fonctionnalités : le paiement classique, le transfert d’argent, la possibilité de régler ses factures et son abonnement mobile, la gestion des finances personnelles, le jeu vidéo, ainsi que des services de vente de billets ou de grande distribution, via son PayTM Mall.

Rassurer l’état indien

La cession des parts d’Ant Group est une manière de simplifier la structure actionnariale de l’entreprise, qui avait subi une entrée en bourse décevante en 2021. Il s’agit aussi de rassurer les observateurs sur les possibilités d’influence de la Chine sur une entreprise aussi stratégique pour l’Inde, expliquent des analystes à Reuters.

La géopolitique a un réel effet sur l'industrie numérique indienne : depuis l’aggravation de tensions frontalières en 2020, le gouvernement bloque régulièrement des applications et des sites chinois, parmi lesquelles le réseau social TikTok. En février, 232 nouvelles cibles ont ainsi été interdites d’exercer en Inde, avec, dans le lot, quelques concurrents directs de PayTM.

En novembre 2022, la Banque centrale du pays (la RBI, Reserve Bank of India) avait par ailleurs refusé d’octroyer à PayTM une licence d’agrégateur de paiement. En mars, en revanche, elle lui a fourni une extension qui permettra à la fintech de candidater à nouveau. Ce 7 août, l’annonce de la cession des parts d’Ant Group a fait grimper le cours de bourse de PayTM de plus 11 %.