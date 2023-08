La CNIL lance un guide d'ouverture et de réutilisation de données publiques

Alors que la réglementation en la matière a évolué depuis la loi République numérique, la CNIL propose un nouveau guide pratique destiné aux diffuseurs et aux réutilisateurs de données sur Internet, ainsi qu'aux particuliers concernés par les traitements des données les concernant.

Cette loi, votée en 2016, avait institué l'ouverture des données publiques comme une règle et non plus comme l'exception, ce changement était accompagné d'obligation d'anonymisation et d'occultation de certaines mentions. À L'époque, la loi poussait la CNIL et la CADA à travailler ensemble pour vulgariser le cadre juridique.

Là, la CNIL se lance toute seule dans la publication d'un guide présentant six fiches « principes » et cinq fiches « cas d'usage » permettant de mieux comprendre la mise en pratique du cadre juridique actuel.

Pour l'instant, l'autorité a mis en ligne un projet de ce guide [PDF] et a lancé une consultation publique pour laisser la possibilité aux diffuseurs de données et aux réutilisateurs de le commenter.

Revenir clairement sur les principes