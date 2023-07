Les exploits « 0days » reposent de plus en plus sur des « Déjà vul-nérabilités »

Le rapport annuel de l'équipe de chercheurs en failles de cybersécurité de Google souligne que les développeurs de logiciels espion et autres malwares sophistiqués ont de plus en plus de mal à s'attaquer aux navigateurs. Ce pourquoi ils recyclent exploits et vulnérabilités non ou mal corrigées, profitant notamment de la lenteur de l'écosystème Android.