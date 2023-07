Teams : la Commission européenne ouvre une enquête pour abus de position dominante contre Microsoft

Depuis quelques semaines, les bruits de couloir enflaient : l’Europe pourrait avoir à redire sur la manière dont Microsoft intègre Teams dans sa suite Office et surtout ses abonnements 365. Le Financial Times s’en était déjà fait l’écho il y a dix jours. La publication aujourd’hui d’un communiqué par la Commission européenne n’est donc pas une grande surprise.

La Commission présente Teams pour ce qu’il est : « un outil de communication et de collaboration en nuage », équipé de fonctions « telles que la messagerie, les appels, les réunions vidéo ou le partage de fichiers et rassemble les outils de travail et d'autres applications de Microsoft et de tiers ».

Elle note cependant que le contexte sanitaire a largement fait évoluer la situation mondiale, avec une accélération notable du passage au télétravail. Cette transition vers un cloud beaucoup plus présent « a permis l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché et de nouveaux modèles d'entreprise ». Les grandes entreprises américaines de la tech ont tiré leur épingle du jeu, avant de déchanter cette année et d’enchainer les vagues de licenciements.

Les reproches faits à Teams

La Commission note que Teams est intégré dans les suites de productivité en nuage Office 365 et Microsoft 365. Elle craint en conséquence « que Microsoft n'abuse de sa position et ne défende sa position sur le marché des logiciels de productivité en restreignant la concurrence dans l'Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne les outils de communication et de collaboration ».