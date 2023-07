Proton Drive : l'application pour Windows disponible, des limites encore importantes

En septembre dernier, Proton lançait la version finale de son nouveau Drive, dédié au stockage en ligne. À l’époque, aucune application n’était proposée. Deux mois plus tard, Android et iOS y avaient droit. C’est désormais au tour de celle pour Windows, que nous avons prise en main.

On ne peut pas dire que nous avons été enthousiasmés par le lancement officiel de Proton Drive. Les grandes forces du service étaient l’intégration dans le bouquet Proton, la simplicité de l’interface et, bien sûr, le chiffrement de bout en bout qui a fait la célébrité de l’entreprise et sa dimension Zero Knowledge (l’entreprise ne peut pas lire les données).

Cependant, ces avantages étaient vite contrebalancés par plusieurs points négatifs, dont des performances relativement médiocres et l’absence totale d’applications, qui rendait le service peu pratique d’utilisation, puisque l’on ne pouvait passer que par la version web. Heureusement, ces applications étaient déjà en travaux. Celles pour Android et iOS sont arrivées en décembre. La version Windows vient d’arriver, la première pour les ordinateurs.

Le client était attendu, car il simplifie largement les manipulations sur les données. Le concept est le même pour toutes les solutions de type Drive : depuis l’Explorateur, on manipule les données comme on le ferait avec des fichiers classiques. L’application, elle, fait le lien entre Windows et le service et gère les opérations de synchronisation en arrière-plan. Que vaut-elle ?

Une application sommaire et en anglais