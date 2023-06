La Russie a demandé de l'aide à la Chine pour améliorer le contrôle, la surveillance et la censure du Net

Une fuite de près de 500 GB de documents montre comment la Chine et la Russie travailleraient de concert, depuis des années, afin d'améliorer leurs technologies et programmes de surveillance de la dissidence et de contrôle de l'Internet. Où l'on découvre que la Russie serait bien moins en pointe que la Chine en la matière.

Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), une ONG qui, depuis 2018 et dans la foulée de WikiLeaks, publie des fuites de données de documents d'intérêt public, a reçu et partage 489 GB de documents issus de réunions à huis clos tenues en 2017 et 2019 entre des responsables de la Cyberspace Administration of China (CAC), son principal régulateur de l'Internet, et Roskomnadzor, l'agence gouvernementale chargée de contrôler l'Internet russe.

Les documents, qui comprennent des notes de réunion, des enregistrements audio et des courriels, ont été fournis à Kiborg (Cyborg, en ukrainien et russe) News, un site d'information ukrainien créé après l'invasion russe et regroupant journalistes, professionnels de l'informatique et « pirates qui récupèrent les informations des ordinateurs des occupants » afin de « combattre l'agresseur dans l'espace de l'information ».

DDoSecrets a indexé les documents et permis à Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), une entreprise privée financée par le Congrès américain, d'y accéder en exclusivité. Les documents, qu'ils ont vérifiés et qui dateraient de 2017 à 2019, montrent que « les responsables russes demandent des conseils et un savoir-faire pratique à leurs homologues chinois sur toute une série de sujets, notamment sur la manière de perturber les outils de contournement tels que les VPN et Tor ».

Ils chercheraient également des moyens de pirater le trafic Internet chiffré, ainsi que des conseils tirés de l'expérience chinoise en matière de régulation des plateformes de messagerie. La Chine, pour sa part, a demandé de l'aide à la Russie en matière de répression de la dissidence.

95 % des contenus interdits en Russie sont produits à l'étranger