La démo d'une voiture pilotée à distance tourne à l'accident à l'université de Valenciennes

Jeudi midi, une démonstration d'un véhicule électrique piloté à distance mise en place par le laboratoire LAMIH a mal tourné : la voiture a redémarré en dehors du contrôle humain et a percuté trois personnels du CNRS dont un transporté par le SMUR aux urgences, expliquait hier après-midi la Voix du Nord .

Le Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines, qui dépend de l'Université Polytechnique Hauts-de-France mais aussi du CNRS, a organisé une demi-journée de démonstration de ces travaux en cours pour la délégation régionale des Hauts-de-France du CNRS jeudi matin.

La direction du laboratoire a envoyé depuis l'accident plusieurs emails, aux chercheurs de son équipe, que Next INpact s'est procurés. Le premier est à propos de procédures de sécurités annonçant que « toute expérimentation sur matériel roulant est interdite jusqu’à nouvel ordre ».

Dans un autre courriel envoyé aujourd'hui en fin de matinée, elle a informé officiellement les chercheurs, la direction du CNRS et celle de l'université de l'accident. La direction explique, encore une fois, que les nouvelles sur l'état de santé des personnels administratifs du CNRS percutés « étaient toutefois rassurantes ». Le directeur ajoute que tous étaient « très marqués par cet accident » et exprime des pensées allant aux agents victimes et à leurs familles.

Dans cet email, le directeur du laboratoire veut aussi afficher son attachement aux questions de sécurité : « Cet accident doit nous motiver pour que cela ne se reproduise plus. Nous allons redoubler de rigueur lors de la mise en place de procédures pour les nouveaux matériels expérimentaux. Les procédures existantes vont également être revues ». Cela va très certainement relancer la délicate question de la responsabilité d’un accident avec un véhicule autonome.

Contactées, l'Université et la délégation régionale du CNRS n'ont pas voulu répondre à nos questions, renvoyant en cascade vers le service presse national du CNRS. Ce dernier n'a pas encore répondu à notre email.