Gandi passe les mails en payant, des utilisateurs cherchent des alternatives

Le 14 juin, les clients de Gandi recevaient un mail annonçant une évolution de grille tarifaire et la fin de l’offre GandiMail, qui proposait deux mails gratuits avec la commande d’un nom de domaine. Mécontents, plusieurs clients parlent de « rupture de contrat », certains cherchent à changer de fournisseur.

Mi-juin, Gandi.net a annoncé de premières évolutions notables depuis sa fusion avec l’hébergeur Total Webhosting Solutions (TWS, devenu Your.Online), fin février. Dans un mail envoyé à ses clients, Gandi déclare œuvrer à de nouvelles fonctionnalités de sécurité avancée, à la simplification des transferts de domaines, à mettre en place une assistance téléphonique ou encore à l’amélioration de la gestion des droits.

Surtout, l’entreprise informe de la fin du service GandiMail, programmée au 30 novembre 2023. Proposant jusqu’ici deux boîtes mails gratuites avec la commande d’un nom de domaine, le service est remplacé par une nouvelle offre payante, MailBox avec des services supplémentaires et 10 Go de stockage au lieu de 3 Go, à partir de 4,79 euros TTC par mois. Les redirections d’e-mails, elles, restent gratuites.

Dans le même paragraphe, Gandi.net souligne par ailleurs qu’une nouvelle politique tarifaire entrera en vigueur le 13 juillet prochain.

En ligne, des internautes américains, britanniques et français expriment clairement leur mécontentement. Pour certains, cette évolution d’offre et de tarifs est l’un des premiers résultats de la récente fusion-acquisition de Gandi par Your.Online. Contactée, la direction de Gandi n’a cette fois-ci pas donnée suite à notre demande d’entretien.

Communication décevante