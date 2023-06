Deuxième génération de puces Wi-Fi 7 Broadcom : moins rapides, mais avec plus de fonctionnalités

Broadcom annonce déjà sa seconde génération de puces Wi-Fi 7, avec trois références : BCM6765, BCM47722 et BCM4390. Il ne faut pas attendre d’explosion au niveau des débits, au contraire, ils sont en baisse. Par contre, cette seconde génération intègre davantage de fonctionnalités, ce qui devrait permettre aux partenaires de proposer des produits plus accessibles.

L’histoire se répète encore et toujours. Alors que le Wi-Fi 7 n’est pas encore une norme finalisée par la Wi-Fi Alliance, les fabricants multiplient les annonces en se basant sur les « drafts ».

Le Wi-Fi 7 a débuté en 2018 et devrait être finalisé en 2024

Le Wi-Fi 7, ou 802.11be, a eu droit à son Topic Interest Group (TIG) en 2018, puis son Task Group (TGbe) de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) chargé de son développement en 2019. Le premier brouillon – « draft 1.0 » – est arrivé en 2021, ensuite le 2.0 en 2022 avec deux mois de retard sur le planning. La finalisation du Wi-Fi 7 est attendue pour l’année prochaine.

Les principaux fabricants proposent déjà des puces et des produits commerciaux, mais Broadcom en est déjà à la seconde génération de puces. Après les BCM67263, BCM67266, BCM43740, BCM43720 et BCM4398 lancées en avril 2022, voici trois nouvelles références : BCM6765, BCM47722 et BCM4390.

Wi-Fi 7, vous avez les bases ?