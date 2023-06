Diablo IV : un bien bel écrin

« Attendu » serait un euphémisme. Diablo IV a été officiellement lancé le 6 juin, 12 ans après un Diablo III qui avait créé une petite polémique sur sa partie « endgame », surtout à cause d’une difficulté dantesque dans son mode « Armageddon » et un hôtel des ventes qui permettait aux joueurs de revendre leurs objets contre de l’argent réel.

Cette attente a été largement renforcée par l’annonce de Diablo Immortal. Un jeu mobile dont la présentation a été suivie d’un tollé, y compris pendant la conférence Blizzcon qui l’intronisait. Non seulement ce n’était pas la suite attendue, mais le jeu était clairement pensé pour les microtransactions, avec un évident aspect « pay to win » (P2W). En clair, plus on investissait, plus on était puissant.

Diablo IV devait en quelque sorte « laver l’affront » et prouver une nouvelle fois que Blizzard pouvait encore être Blizzard, en faisant un peu oublier Activision au passage, le rachat du premier par le second ayant pour une partie des joueurs marqué le « début de la fin ».

La mission est-elle réussie ? Loin s'en faut, mais tout n'est pas perdu.

Quelle ambiance !

Commençons par le gros point fort du jeu : l’ambiance, réussie. L’équipe de développement a repris ce qui faisait la force de Diablo II, et même du premier, avec cet environnement dark fantasy, sombre, lugubre et sale. Oui, tout est sale dans Diablo IV, à l’extérieur comme à l’intérieur : chemins boueux, couleurs délavées, peu de lumière, couloirs gluants ou grouillants, prisons plus ou moins abandonnées, masses de chair… Bienvenue dans le monde de Sanctuaire.