Patiss3 : une imprimante 3D alimentaire (à 20 000 euros) pour les pâtissiers

Aujourd'hui, le salon Vivatech ouvre ses portes à Paris. L'occasion pour les acteurs du numérique de présenter leurs produits. On y retrouve évidemment une bonne partie des géants français du secteurs, mais aussi des start-ups venues vendre des produits et/ou des investisseurs. C'est le cas de La pâtisserie numérique de Marine Coré Baillais, qui présente Patiss3 : « une imprimante 3D alimentaire qui vient imprimer des biscuits ».

Imprimer les liquides d'un gâteau dans une poudre

Il s'agit en fait « d'imprimer les ingrédients liquides d'un gâteau – œuf, lait et crème – dans une poudre qui est composée de farine et sucre », nous explique l'ingénieur agroalimentaire de l'entreprise. Une fois l'impression terminée, le bac est mis au four pour faire cuire le biscuit. Reste ensuite au pâtissier à le garnir avec son appareil qu'il aura préparé de son côté.

Il n'est pas (encore ?) question de remplacer l'humain sur toutes les étapes et d'avoir une impression 3D d'un produit complet prêt à consommer, comme on peut le voir dans certains films et séries.

L'impression 3D permet de proposer des formes basiques comme un fond de tarte (mais l'imprimante n'est pas utile dans ce cas), mais aussi des biscuits avec des formes plus complexes et du volume, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.

Il faut acheter la poudre et préparer soi-même la partie liquide