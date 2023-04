Après la vidéo-surveillance algorithmique, les députés vont vers la reconnaissance faciale

Les députés Philippe Gosselin (LR) et Philippe Latombe (Modem) viennent de remettre un épais rapport sur la vidéo-surveillance et les images vidéos. 156 pages, 41 recommandations, Next INpact publie l’important travail des députés. S’il fait le point sur de nombreux sujets (vidéo-surveillance, vidéo-surveillance algorithmique, deepfakes), une part importante du rapport évoque un enjeu majeur des années à venir : la reconnaissance faciale.