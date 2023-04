Aux prises avec une série de plaintes, Twitter disparaît en tant qu’entreprise

Twitter Inc. n’existe plus en tant qu’entreprise. C’est ce qu’a réalisé Slate en détaillant les documents administratifs que la société doit fournir au tribunal en attendant le règlement de la plainte qu’a déposé contre elle l’activiste d’extrême-droite Laura Loomer (plainte qui concerne un compte bloqué).

Parmi la documentation soumise le 4 avril, le média américain a découvert la mention « Twitter, Inc. a été fusionné avec X Corp. et n’existe plus ». C’est donc le successeur de Twitter Inc, X Holdings Corporation, qui se retrouve face à Laura Loomer en justice.

Disparition des entités créées pour racheter Twitter

En avril 2022, trois entreprises avaient été enregistrées par Elon Musk dans l’état du Delaware : X Holdings I, II et III. Les entités devaient faciliter le rachat de Twitter, transaction dont la documentation indique que Twitter devait être fusionné avec X Holdings II, mais garderait son nom et sa structure générale.

X Holdings I devait ensuite servir d’entité mère et X Holdings III absorber les 13 milliards de dollars de prêt fournis à Musk par un groupe de grands noms bancaires, sous réserve que celui-ci aide à payer les 44 milliards de dollars nécessaires à l’achat du réseau social. Sauf que les documents prévoyaient que X Holdings II cesserait d’exister une fois la fusion réalisée : à terme, X Holdings I devait détenir Twitter Inc., tandis qu’X Holdings III gèrerait l’argent.

La documentation transmise par l’entreprise au tribunal prouve que les choses ont changé. Non seulement Twitter Inc. n’existe plus en tant que tel dans l’état de Delaware, mais Elon Musk a créé deux autres sociétés, dans le Nevada cette fois-ci, sous les noms de X Holdings Corp. et X Corp. La première a absorbé X Holdings I et la seconde a absorbé X Holdings III, transférant les différentes entités sous la juridiction du Nevada.

Un pas vers le WeChat version Musk ?