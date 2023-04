Le Darknet russophone profite de la fermeture d'Hydra

Le démantèlement d'Hydra, la plus grosse des plateformes du « dark web », il y a tout juste un an par les autorités allemandes, « a créé un changement sismique dans l'écosystème du marché du darknet en langue russe », écrit Flashpoint.

Flashpoint, société américaine d'analyse de la menace, a enquêté sur les conséquences de cette fermeture, afin de savoir comment ses concurrents s'étaient adaptés, combattus entre eux, voire comment ils avaient innové.

Et ce, d'autant que les États-Unis ont depuis sanctionné plusieurs « crypto mixeurs » utilisés pour blanchir les fonds volés, et qui étaient tous utilisés pour anonymiser les sommes échangées sur Hydra.

À son apogée, en 2020, son chiffre d'affaires s'élevait à plus d'un milliard de dollars, faisant d'Hydra « le plus grand marché du darknet et la plus grande place de marché pour les stupéfiants en ligne dans les pays de l'ex-Union soviétique » :

« Sa taille, sa portée et sa complexité inégalées, son réseau verticalement intégré et son statut de plaque tournante essentielle pour les services illégaux d'encaissement de crypto-monnaies en avaient fait un acteur de poids parmi les places de marché du darknet. »

Nombre de services d'encaissement et de mixage de crypto-monnaies avant et après la saisie d'Hydra - Flashpoint.

Jusqu'à sa fermeture, Hydra surpassait largement les autres places de marché. Or, Flashpoint a depuis observé « une diminution considérable » des échanges et transactions entre portefeuilles de crypto-monnaie liés aux marchés du dark web. Et si de nouveaux marchés ont « rivalisé d'agressivité » pour prendre la place d'Hydra, les sanctions états-uniennes ont jusqu'à présent bloqué leurs velléités de remplacement :

« En conséquence, les acteurs de la menace ont migré ailleurs, notamment vers des forums tels que "RuTor", des boutiques décentralisées basées sur Telegram utilisant des robots de ventes automatisées, et même vers des transactions hors ligne pour des marchandises physiques telles que les stupéfiants. »

Une guerre des gangs pour récupérer les parts de marché d'Hydra