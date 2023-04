21 lauréats pour le premier plan d'accompagnement vers SecNumCloud, « des signaux très positifs »

Dans sa communication hier, le gouvernement faisait le constat suivant : « Le recours au cloud (« l’informatique dans les nuages ») est devenu incontournable et concerne tous les secteurs d'activité. En pleine expansion, le marché du stockage des données est dominé par des prestataires étrangers et soumet ses utilisateurs à différentes menaces ».

On l'a vu avec les annonces de Bleu et de S3NS en particulier, les questions de souveraineté numérique font débat. L'État souhaite pousser les offres franco-françaises, notamment pour qu'elles puissent proposer des services répondant à un certain niveau d'exigence.

Une stratégie en trois axes a donc été développée : créer un label cloud de confiance, accélérer la transformation numérique de l’État, soutenir et amplifier les projets technologiques français. Trois piliers pour renverser la vapeur sur le cloud, vu comme « un enjeu économique majeur dans un marché dominé par des fournisseurs étrangers ».

Aider les entreprises à aller vers SecNumCloud

Le label de confiance est connu, il s’agit de SecNumCloud. Ce référentiel technique a été développé par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) a été lancé officiellement en 2016, et mis à jour à plusieurs reprises depuis. Pour les données des administrations ou des administrés par exemple, les offres concernées devront s’y conformer au risque de ne plus pouvoir être proposées en France. En plus du référentiel technique, ces obligations incluent le stockage des données en Europe et la facilitation des échanges avec les autres prestataires du vieux continent.