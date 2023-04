La plateforme « Genesis Market » de revente d'identifiants piratés a été démantelée

Les polices de 17 pays viennent de démanteler l'une des principales et des plus innovantes des places de marché noir de revente de données personnelles piratées. Genesis Market volait et revendait en effet les identifiants et « fingerprints » des navigateurs web de ses victimes.

« Une opération policière sans précédent » ayant mobilisé 17 pays (dont la France) a permis de démanteler la place de marché Genesis Market qui, au moment de son démantèlement, commercialisait plus de 1,5 million de « bots » totalisant plus de 2 millions d'identifiants volés, se félicitent Europol et le département de la Justice états-uniens.

Ces « bots » commercialisés sur Genesis Market, de 70 centimes à plusieurs centaines de dollars, avaient en effet infecté les appareils des victimes par le biais de logiciels malveillants, permettant à leurs acquéreurs d'accéder aux « fingerprints » de leurs navigateurs web, cookies, identifiants et données sauvegardées dans les formulaires de saisie automatique. Les données étant collectées en temps réel, les acheteurs étaient en outre informés de tout changement de mot de passe, etc. :

« Les criminels qui achetaient ces robots spéciaux recevaient non seulement les données volées, mais aussi les moyens de les utiliser. Les acheteurs recevaient un navigateur personnalisé qui imitait celui de leur victime. Les criminels pouvaient ainsi accéder au compte de leur victime sans déclencher aucune des mesures de sécurité de la plateforme sur laquelle se trouvait le compte. »

Menée par le FBI et la police nationale néerlandaise (Politie), l'opération « Cookie Monster » a non seulement entraîné la saisie de son serveur, mais également permis de procéder à 208 perquisitions, 119 arrestations et 97 mesures d'interpellation dans 13 pays, dont trois Français dans la région lyonnaise, indique Le Parisien.

Plus de 1,5 million d'ordinateurs compromis dans le monde entier