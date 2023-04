Mozilla fête ses 25 ans, la fondation a trouvé sa voie

Beaucoup connaissent déjà les origines du terme « Mozilla ». C’est à la fois une contraction de « Mosaic Killer » (écrit et prononcé « killa ») et une référence à Godzilla. Mosaic était alors le navigateur le plus utilisé. Il appartenait à Netscape, qui s’appelait Mosaic Communications Corporation à sa création en 1994.

Juillet 2003 correspond en fait à la dissolution de Netscape par Time Warner, anciennement AOL Time Warner, puisqu’AOL avait racheté Netscape en novembre 1998. Un rachat qui avait d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre à l’époque, tant les philosophies des deux entreprises étaient jugées incompatibles.

La fondation, organisation à but non lucratif, apparait ainsi le 15 juillet à Mountain View, où elle a toujours son siège. L’année suivante sera présentée Mozilla Corp, l’entreprise à but lucratif chargée d’employer les personnes travaillant sur les projets de Mozilla.

À ce moment, le nom Mozilla est déjà utilisé depuis cinq ans, puisqu’un groupe d’ingénieurs travaillait sur la suite du même nom, dont certains ici se souviennent sans doute. Il s’agissait alors d’un ensemble d’outils, comprenant notamment un navigateur et un client email. Elle était basée en bonne partie sur le code source de Netscape Navigator et était déjà libre. Elle donnera plus tard naissance à SeaMonkey (qui existe toujours), qui était initialement le nom de code de cette suite.

À la dissolution de l’entreprise, le domaine Mozilla .org est repris par la fondation.

De la suite Mozilla à Firefox