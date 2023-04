La succession d'erreurs qui a permis au FBI d'identifier l'administrateur de BreachForums

L'administrateur de BreachForums, le plus connu des forums anglophones de revente de données piratées, a été arrêté par le FBI la semaine passée. Son acte d'accusation révèle qu'il avait une fois de plus accumulé nombre d'erreurs en matière de sécurité opérationnelle (ou OPSEC, pour « OPerations SECurity »).

Élu trois fois personnage le plus populaire des figurines « kawaii » (mignonnes, ndlr) de la société japonaise Sanrio (dont le plus connu est Hello Kitty), Pompompurin est aussi le pseudonyme choisi par le créateur de BreachForums, le plus connu des forums anglophones de partage et de vente de violations de données, que le FBI a interpellé la semaine passée.

De son vrai nom Conor Brian Fitzpatrick, le pirate de 20 ans avait été libéré dans la foulée moyennant une caution de 300 000 dollars, signée par ses parents, chez qui il vit à Peekskill, dans l’État de New York.

Obtenu par Bleeping Computer, un document de 31 pages rédigé par John Longmire, l'agent du FBI qui l'a arrêté, précise que BreachForums aurait compromis les données personnelles (noms, adresses, numéros de téléphone, de cartes de crédit et de sécurité sociale, etc.) de plusieurs millions de citoyens états-uniens, via le piratage de société de gestion de dossiers médicaux électroniques et financiers, entre autres.

Assigné à la Cyber Task Force de l'unité de Washington du FBI, où il officie depuis 16 ans, John Longmire explique avoir préalablement enquêté avec l'aide de l'U.S. Secret Service (USSS) sur RaidForums, le prédécesseur de BreachForums.

Son administrateur, Diogo Santos Coelho, un Portugais de 21 ans connu sous le pseudo Omnipotent et vivant au Royaume-Uni, avait été arrêté en janvier 2022, incitant Pompompurin à créer BreachForums, afin d'en assurer une continuité de services, et d'en récupérer les contributeurs.

879 sets comportant plus de 14 milliards de données personnelles