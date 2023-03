QNAP et Synology passent (enfin) au SMB Multichannel pour accélérer les débits

Commençons par un rappel sur le SMB (Server Message Block). Il s’agit d’un protocole de partage de fichiers réseau « qui permet à des applications installées sur un ordinateur d’accéder en lecture et en écriture à des fichiers et de solliciter des services auprès de programmes serveur sur un réseau informatique », explique Microsoft.

De SMB/CIFS à SMB 2.2 3.0 avec Multichannel

Les prémisses du Server Message Block datent des années 80 chez IBM. Microsoft propose ensuite la première version dans les années 90. On parlait aussi de CIFS pour Common Internet File System ; plus exactement, CIFS était le « premier dialecte du protocole Microsoft SMB ». Il faudra ensuite attendre 2006 pour qu’arrive SMB2 (ou SMB 2.0), et encore six ans de plus pour SMB 3.0 (en 2012).

Pour la petite histoire, SMB 3.0 est en fait SMB 2.2 qui a été renommé, car cette numérotation avec une « révision mineure ne rendait pas justice au travail effectué », explique Microsoft. Qu’importe, le Multichannel est arrivé avec cette version 3.0 du protocole SMB, qui est intégrée dans les systèmes d’exploitation de Microsoft à partir de Windows 8 et Server 2012.

Microsoft ajoute que cette fonctionnalité permet « d’exploiter plusieurs interfaces réseau pour fournir à la fois des performances élevées grâce à l’agrégation de bande passante et une tolérance aux pannes grâce à l’utilisation de plusieurs chemins pour accéder aux données ». Aucune configuration n’est nécessaire sur la partie réseau : lorsque le Multichannel est activée côté client et serveur, la découverte et l’utilisation des connexions disponibles est automatique. Contrairement à l’agrégation de liens, il n’est pas nécessaire d’avoir un switch avec des fonctions avancées pour en profiter (nous y reviendrons).

Bref, rien de nouveau sous le Soleil puisque SMB Multichannel existe depuis maintenant plus de dix ans, si ce n’est que les fabricants de NAS se sont enfin réveillés… Asustor propose déjà la prise en charge du Multichannel depuis l’été dernier, tandis que QNAP et Synology se réveillent enfin.

Synology : NAS x86 seulement et SMB Service 4.15.9 (bêta)