Carte d'identité, Vitale, permis de conduire : où est-on de l'identité numérique ?

La Commission nationale informatique et libertés a publié un récapitulatif bienvenu sur l’ensemble du sujet. De nombreux points y sont abordés, comme la différence entre les notions d’identité et d’identité régalienne, entre l’identification et l’authentification, la chaine d’authentification sur un service ou une application, la biométrie, et surtout l’identité numérique, qui nous intéresse aujourd’hui.

Les liens entre mondes physique et numérique ne sont pas toujours évidents. Par exemple, l’Union européenne impose depuis 2019 que des techniques biométriques soient utilisées sur la carte nationale d’identité. Une photo du visage et deux empreintes digitales sont ainsi stockées de manière sécurisée dans le document. Cela n’en fait pas en revanche une carte numérique pour autant : elle ne peut être utilisée que dans le monde physique.

En France, c'était du moins vrai jusqu'à il y a peu.

CNIE, la seule identité numérique officielle pour l’instant

En France, jusqu’à très récemment, la seule preuve d’identité numérique était la CNIE, ou carte nationale d’identité numérique. Il s’agit simplement de la dernière version de la CNI, au format « carte bancaire ». Elle contient une puce électronique pour stocker les données précédemment citées, en plus d’afficher les informations habituelles : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nom d’usage, numéro de la carte, date d’expiration et code de lecture automatique. À l’arrière se trouvent la taille, la date de délivrance, l’adresse postale, un code QR, la puce électronique, ainsi que la zone de lecture automatique comprenant nombre de ces informations.

Depuis quelques mois, cette CNIE peut servir à la création d’une identité numérique (et donc totalement dématérialisée) sur l’application France Identité, disponible en bêta sur Android et iOS (nombre maximal de testeurs déjà atteint). Elle permet aux personnes possédant une CNIE de s’identifier et s’authentifier auprès d’organismes publics ou privés liés par convention à FranceConnect ou au ministère de l’Intérieur.