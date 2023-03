Instances AMP2 (Altra Max 128 cœurs) : Scaleway nous parle de son retour sur ARM 64 bits

Scaleway a lancé récemment de nouvelles instances utilisant des puces Arm. Baptisées AMP2, l’entreprise française en semble particulièrement fière. Elles ont pourtant un statut « expérimental ». Nous nous sommes entretenus avec Sébastien Luttringer, directeur recherche et développement chez Scaleway pour en savoir plus.

L’architecture Arm a largement gagné en visibilité depuis quelques années. Ce qui n’était essentiellement disponible que dans les téléphones mobiles, les tablettes et autres petits appareils légers se retrouve maintenant dans des ordinateurs et serveurs, même s’il y a toujours eu des offres pour ces derniers.

Côté grand public, le grand changement a été provoqué par Apple. L’arrivée de ses puces M1 et de son architecture Apple Silicon – basée sur les puces Ax des iPhone et iPad – a montré qu’il était possible de faire des machines au rapport performances/watt très au-delà de ce que l’on avait l’habitude de voir. Les variations Pro, Max et Ultra, ainsi que la génération M2 en ont remis une couche.

Chez Scaleway, la première offre Arm est apparue en 2013. Elle a rencontré un certain succès, mais a été arrêté à l’automne 2021. Avec Sébastien Luttringer, nous revenons sur le parcours de ces offres, les problèmes rencontrés, ainsi que la manière dont les évènements se sont enchainés pour mener au retour actuel.

Instances C1 : des débuts prometteurs, mais complexes

L’idée de serveurs utilisant une architecture Arm est loin d’être neuve chez Scaleway. Elle est née en 2011 d’une discussion entre Arnaud de Bermingham, fondateur et président de Scaleway, et Grégoire de Turckheim, alors directeur recherche et développement, comme nous le raconte Sébastien Luttringer : « Ils aimaient l’idée que l’on puisse bâtir des serveurs avec des puces basse consommation, avec une bonne densité et de bonnes performances ».