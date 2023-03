Arnaques en ligne : plus de victimes chez les 30-49 ans, plus de pertes chez les seniors

Le dernier rapport annuel de l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI indique qu'aux États-Unis, les personnes de plus de 60 ans sont celles qui perdent le plus d'argent sur Internet, mais également que celles de 30 à 49 ans sont les plus nombreuses à se déclarer victimes d'arnaques en ligne.

Dans son rapport annuel 2022, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI explique avoir reçu l'an passé 800 944 plaintes, soit 5 % de moins qu'en 2021. A contrario, les pertes potentielles associées sont, elles, passées de 6,9 à 10,2 milliards de dollars, soit + 48 %. À titre de comparaison, l'IC3 n'avait reçu que 351 937 plaintes il y a cinq ans, en 2018, pour un montant de préjudices potentiels estimé à 2,7 milliards de dollars.

Le phishing est encore la principale cause de plaintes (plus de 300 000, contre près de 323 000 en 2021), suivi par les fuites de données personnelles (près de 59 000), les absences de paiements ou de livraisons (51 679), l'extorsion (39 416), les fraudes au support informatique (32 538) et faux investissements (30 529), les vols d'identité (30 000), les fraudes aux cartes de paiement et chèques (23 000), les compromissions de messageries professionnelles (Business Email Compromise, BEC, 22 000), le spoofing (20 649) et les escroqueries sentimentales (19 021).

En termes de préjudice, les faux investissements arrivent largement en tête, avec un potentiel de pertes de 3,3 milliards de dollars, suivis par les BEC (2,7 Mds), ces deux escroqueries ayant, à elles seules, représenté plus de la moitié des pertes signalées l'an passé, et les seules à se chiffrer en milliards de dollars.

Suivent les fraudes au support informatique (806 M$), fuites de données personnelles (742 M$), escroqueries sentimentales (736 M$), fuites de données (459 M$), les escroqueries immobilières (397 M$), les absences de paiements ou de livraisons (282 M$), les fraudes aux cartes de paiement et chèques (264 M$), l'usurpation d'identité du gouvernement (241 M$) et l'usurpation d'identité (189 M$).

870 infrastructures critiques victimes de rançongiciels