Vols habités : SpaceX un peu seul dans l'espace

Vendredi 3 mars, l’équipage Crew-6 est entré dans la Station spatiale internationale (ISS) après le lancement la veille de la fusée Falcon 9, portant le vaisseau Crew Dragon. Si ce vol a été retardé à la dernière minute le 27 février dernier à cause d'un filtre obstrué, c'est la neuvième fois que SpaceX envoie sans encombre des humains dans l'espace (en comptant le vol de démonstration). L’équipage, composé des Américains Stephen Bowen et Warren Hoburg, de l'Émirati Sultan Al Neyadi et du Russe Andrey Fedyaev, devrait passer six mois à réaliser plus de 200 expériences scientifiques.

Et ce week-end, l'équipage du vaisseau Crew-5, composé de deux astronautes américains, une cosmonaute russe et un astronaute japonais, est revenu sur Terre sans difficulté après être resté 157 jours dans l'ISS. Si SpaceX enchaine les succès, ce n'est pas le cas de ses concurrents.

Un vol test pour Starliner de Boeing en avril prochain