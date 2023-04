Se monter un réseau local Multi-GIG et jusqu’à 10 Gb/s, à moins de 200 euros

Dans une première partie de notre dossier , nous avons vu comment dépasser 1 Gb/s entre son ordinateur et sa box, d’autant que les FAI nationaux proposent jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement. Nous étions restés sur une liaison directe entre le PC et la box, passons maintenant à un réseau local plus vaste avec un switch à moins de 200 euros.

Dans n’importe quel réseau, la bande passante maximale d’une liaison est définie par le maillon le plus lent de la chaine. Vous avez une carte Ethernet à 10 Gb/s, un câble de catégorie 7 et une box avec un port RJ45 à 10 Gb/s, mais la connexion passe par un switch Gigabit ? Alors votre connexion ne dépassera pas 1 Gb/s… Pour profiter pleinement du débit, deux solutions : se connecter en direct ou changer de switch.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, commençons par poser quelques bases. Un switch dispose de plusieurs ports réseau pour relier entre elles plusieurs machines, au sens large du terme. Il peut avoir de nombreuses fonctionnalités, comme nous l’avons détaillé dans notre test du TP-Link administrable à 35 euros seulement.

Avant de choisir un switch, quelques révisions

Les switchs gigabit pour le grand public disposent généralement de 5, 8, 16 ou 24 ports RJ45, tous à la même vitesse (1 Gb/s). Les tarifs sont relativement bas : environ 15 euros pour 5 ports, 20 euros pour 8 ports, 50/60 euros pour 16 ports et moins de 100 euros pour 24 ports. Quand on entre dans le monde du Multi-GIG et du 10 Gb/s, c’est bien plus cher et compliqué ; sans oublier de faire attention au format des connecteurs.

Quelques rappels salutaires. Il existe les connecteurs RJ45 traditionnels que l’on connait tous et sur lesquels on vient brancher un câble avec des paires de cuivre torsadées. Dans le cas présent (et habituellement pour le grand public), les connexions à 1 Gb/s et 2,5 Gb/s sont en RJ45.

Pour le 10 Gb/s, on peut aussi avoir du RJ45 – on parle alors de 10 GbE ou 10 Gb/s Ethernet), mais aussi du SFP+ que nous avons expliqué précédemment. C’est l’occasion d’une mise en garde : ne confondez surtout pas SFP et SFP+. Il s’agit dans les deux cas d’une cage, mais seul le SFP+ peut atteindre 10 Gb/s. Faites donc bien attention à avoir du SFP+ sur les switchs et pas du SFP tout court.

De 40 à 160 euros pour un switch en 2,5 Gb/s