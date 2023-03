Garuda Linux : la version Raptor 230305 abandonne Latte-dock et fiabilise certains composants clés

Garuda Linux, que nous avions prise en main l’année dernière, a récemment reçu une importante mise à jour. Entre évolutions des composants et de certaines technologies, la distribution abandonne Latte-dock, le projet n’ayant plus aucun développement ni support.

Dans le paysage des distributions Linux, Garuda est à part. Basée sur Arch, elle est souvent identifiée par un style graphique spécifique et inspiré de l’ambiance néon des années 80. C’est du moins le cas pour la version KDE Dr460nized (Dragonized), l’édition principale.

Le système se décline également en versions GNOME, Cinnamon, Mate, Xfce, LXQt-KWin ou encore Wayfire. Toutes ont une pâte graphique particulière, mais aucune n’est aussi prononcée que dans l’édition Dr460nized.

La suppression de Latte-dock

L’un des composants clés de la distribution pour cette personnalisation était Latte-dock, qui permettait notamment aux icônes d’être « posées » en bas de l’écran, sans cadre ni structure. Ce projet tiers a été abandonné et ne bénéficie plus d’aucun support. L’équipe de Garuda a donc décidé de l’enlever, pour le remplacer par des composants KDE plus classiques.