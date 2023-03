L’Autorité de la concurrence publie une feuille de route intense pour 2023-2024

L’Autorité joue un rôle crucial en France en veillant au respect des règles de concurrence, notamment en contrôlant qu’une entreprise en particulier n’accumule pas un pouvoir « excessif » sur un ou plusieurs secteurs.

Dans sa nouvelle feuille de route 2023-2024, elle résume sa mission ainsi : « L’Autorité de la concurrence lutte avec l’ensemble des instruments que la loi lui confère contre les pratiques anticoncurrentielles et la concentration excessive du pouvoir de marché, afin de protéger les consommateurs et les entreprises et de soutenir l’innovation, la compétitivité et le pouvoir d’achat. Elle assume également un rôle de conseil et de recommandation aux pouvoirs publics pour favoriser un environnement normatif pro-concurrentiel. Enfin, elle éclaire les acteurs économiques afin d’encourager des comportements conformes aux règles de concurrence ».

Pour l’ADLC, l’économie française se remet doucement d’une « succession de crises » qui ont révélé tant des vulnérabilités qu’une résilience, couplée à une faculté d’adaptation au changement. Rien ne semble joué cependant, selon l’Autorité : « sa capacité à reprendre le chemin d’une croissance forte, durable et équitable dépendra des initiatives des différents acteurs – État, entreprises et ménages – mais aussi de la confiance dans un fonctionnement équitable des marchés ».

Conséquence, elle devra être très attentive aux « conditions de concurrence dans les secteurs qui comptent le plus pour le budget des ménages, tels l’énergie, les produits de grande consommation ou l’agriculture ». Mais pas seulement, puisque le numérique réclamera lui aussi une vigilance particulière, « justifiant un engagement de long terme et le déploiement de ressources importantes ». L’autorité compte également jouer de tout son poids dans la transition vers une économie décarbonée.

Les « problématiques du numérique »